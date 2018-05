Kuba zeigt Kunstobjekte der Bildhauerin Maria Rucker

Im Kunstbahnhof Kuba in Wasserburg steht eine neue Ausstellung an: Ab Donnerstag, 31. Mai, sind dort Kunststücke der Bildhauerin Maria Rucker zu sehen. Die Vernissage beginnt im Kuba beginnt um 19.30 Uhr.

Maria Rucker studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künst in München. Sie konzipiert und realisiert Plastiken und Skulpturen für den Außenraum sowie architektur- und situationsbezogene Projekte und Arbeiten im öffentlichen Raum, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstbahnhofs zur neuen Ausstellung. „Realismus und Abstraktion, Naturbeobachtung und Erfindung, Natürlichkeit und Künstlichkeit sind die Pole, zwischen denen mein Werk sich hin- und herbewegt“, stellt danach die Künstlerin selbst fest. Sie schneide, meißle, schnitze, fräse, schleife und poliere Marmor, Schiefer, Sandstein, Kalkstein, Onyx und auch andere Materialien wie Holz, Gips, Metall und Kunststoff.

Entscheidend für das Gelingen einer Skulptur sei, „ob die Kraft des Dialogs oder des Überraschenden uns bannen kann“, so die Ankündigung. Die Kunstobjekte sind bis 29. Juli zu sehen, Maria Rucker wird dabei am Samstag, 16. Juni, persönlich durch ihre Ausstellung führen.