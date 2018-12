Kuba zeigt im Schaufenster „poesia capricciosa“

Der Wasserburger Kunstbahnhof (Kuba) zeigt in einer Schaufensterausstellung derzeit „poesia capricciosa, also launische oder launenhafte Poesie. Die Ausstellung ist ein literarisches Projekt in den Glasscheiben des Stellwerksraumes am Kunstbahnhof mit poetischen oder sprachexperimentellen Klebecollagen. Sie sind vom Bahnsteig aus gut zu sehen und zu lesen und setzen nun in den Wintermonaten 2018/19 einen Blickpunkt, wie der Veranstalter mitteilt. Für Wartende und Fahrgäste bereichern sie den Aufenthalt, regen die Fantasie an und bringen unverhoffte Assoziationen in Gang. Aus einer Sammelkiste mit Zeitungsüberschriften wurden im Laufe der vergangenen Wochen in einem kreativen Prozess von sieben Teilnehmern Textfolgen zusammengestellt oder Typografie-Grafiken geschaffen, die einen neuen, oft überraschenden Sinn entstehen lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Foto: Kuba