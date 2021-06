Kuba hat einen neuen Vorstand

Der Kunstverein Wasserburg hat einen neuen Vorstand. Auch im Umfeld gibt es neue Namen.

In den vergangenen Monaten mussten Vereine Organisationstalent, Spontaneität und Kreativität für neue Lösungen unter Beweis stellen. So auch der Kunstverein Wasserburg. Nicht nur dass die Verantwortlichen Ausstellungen umplanen, verschieben und im Internet zeigen mussten, sondern es stand laut Satzung auch eine Neuwahl an. Termin wäre im November gewesen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen verlegte der Vorstand die Wahl in den April – nur um festzustellen, dass auch dieser Termin nicht wie geplant im Bürgerbegegnungshaus Wasserburg stattfinden konnte.

Stattdessen haben die Aktiven eine Online-Wahl organisiert – gar nicht so einfach, müssen doch anders als bei einer Wahl vor Ort, mindestens 50 Prozent aller Mitglieder ihre Stimme abgeben, wie der Verein jetzt mitteilt. Einlesen in Verordnungen und Gesetzesvorlagen, Verteilen der Aufgaben während Online-Meetings, Anschreiben der Mitglieder – hinter den Kulissen musst der alte Vorstand einiges bewegen. Bibbern bis zum Schluss, ob ausreichend gültige Stimme eintreffen. Große Erleichterung, dass die Mitglieder sich doch so reingehängt haben.

Mittlerweile haben sich neuer Vorstand und künstlerischer Beirat das erste Mal vor Ort getroffen und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Den Vorstand bilden Vera Noé und Dagmar Reiche als Vorsitzende und Vize, Sonja Rieck als Kassenwartin und Barbara Krämer-Kubas als Schriftführerin. In den künstlerischen Beirat sind neben dem Vorstand noch Helen Fellner, Max Kellner und Bernd Steinlein gewählt.

Die neue Gruppe dankt den aus verschiedenen Gründen aus dem aktiven Team ausgeschiedenen Stephanie von Hoyos, Christa Hagel, Ina Kritiotis (Vorstand) sowie Ingeborg Kunstmann, Anne Messmer-Steinmann (Beirat) für ihre unermüdliche Arbeit. Im Übrigen ist auch die Betreuung des Ladens in neue Hände übergegangen (Christa Hagel, Karin Lang). Auch hier dankt der Verein dem bisher verantwortlichen Team (Stephanie von Hoyos, Anne Messmer-Steinmann).

Der Kunstbahnhof Wasserburg ist jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet.