Konzertabend mit Omnitah

Ein vorweihnachtlicher Konzertabend, jedoch beileibe kein Weihnachtskonzert im klassischen Sinne, wird den Besuchern bei dem Konzert von Omnitah am Samstag, 15. Dezember um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Georg, Halbinselstraße 75 in Wasserburg, zur Adventszeit geboten. Omnitah, die laut Pressemitteilun des Veranstalters als beste Sängerin und Singer/Songwriterin des Jahres für den Deutschen Rock- und Pop-Preis 2018 nominiert wurde, lässt ihr Publikum durch Lieder wie „Nasser Staub im Gesicht“ oder „Bis der letzte Ton verhallt“ tief in ihre Seele schauen. Erzählungen über die eigene Flucht vor dem Vater mitsamt ihrer Mutter und der kleinen Schwester werden beinahe bildlich real, so beeindruckend ist die Umsetzung der Geschichten auf die musikalische Leinwand. Nachdenkliches wie humorvolles halten sich die Waage, so dass ein gelungener Spannungsbogen den knapp zweistündigen Auftritt umrahmt. Kernstück der Konzertabende, bilden Stücke aus ihrem aktuellen Album „Seelenstaub“, der neunten CD der Künstlerin mit der kraftvollen Vier-Oktavenstimme. Aber auch eigene Interpretationen bekannter Titel fehlen nicht. So kommt das Publikum in den Genuss einer leicht jazzig angehauchten Version von zum Beispiel Amazing Grace. Omnitahs Klavierspiel erscheint spielerisch leicht und ihre Gesangsstimme schwebt kristallklar durch den Raum. Neu ist allerdings dass sie, zusätzlich zu Piano und Geige, auch zur Gitarre greift und hierbei jeweils das Publikum dazu animiert mitzusingen..