Konfirmation in katholischer Kirche

Sieben Jugendliche der St. Johannesgemeinde in Wasserburg wurden am 15. Mai konfirmiert. In der Coronazeit war die evangelische Gemeinde mit ihren Gottesdiensten zu Gast in St. Christophorus in Nonnenhorn. Deswegen hatten sich die Jugendliche auch ihre Konfirmation in der katholischen Kirche gewünscht. Erneut zeigte sich die Schwesterkirche einladend und die evangelische Konfirmation mit rund 150 Gästen konnte in der katholischen Kirche in Nonnenhorn stattfinden. Feiern ihre besondere Konfirmation: Oscar Schick, Pfarrerin Petra C. Harring, Emilia Baganz, Noa Woyte, Gustav Schick, Carina Traenkle. Foto: Thomas Zeleny