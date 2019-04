Kleinschmidt will wieder als Bürgermeisterkandidat antreten

Thomas Kleinschmidt will bei der Kommunalwahl 2020 wieder als Bürgermeister-Kandidat antreten. Ob er dafür auch nominiert wird, hängt von der CSU ab.

„Grundsätzlich stelle ich mich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung“, schreibt Kleinschmidt der Lindauer Zeitung. „Da mich der CSU Ortsverband Wasserburg 2016 nominiert hat, entscheidet auch in diesem Fall in einer Mitgliederversammlung der CSU Ortsverband ob man mich wieder nominiert.“

Für die Kommunalwahl 2020 stellt Kleinschmidt sein Amt zur Verfügung, damit im kommenden Jahr auch in Wasserburg Gemeindeoberhaupt und Gemeinderat gemeinsam gewählt werden können. Damit hält er das Versprechen, das er im Wahlkampf der vergangenen Bürgermeisterwahl gegeben hat.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, 9. April, wird Kleinschmidt nun den Antrag stellen, dass seine Amtszeit vorzeitig mit dem Ablauf der Wahlzeit des Gemeinderats endet. Das ist möglich, weil Kleinschmidt 2011 nicht gemeinsam mit dem Gemeinderat gewählt wurde. Sein Vorgänger Thomas Eigstler hatte seine Amtszeit vorzeitig beendet und wurde in Wiggensbach im Oberallgäu Bürgermeister.

Ob die CSU sich wieder für Kleinschmidt als Kandidaten entscheidet, steht noch nicht fest. „Wir müssen jetzt erst einmal den Weg gehen, dass der Gemeinderat das annimmt“, sagt Orstvorsitzende Sabine Schmid. „Dann werden wir darüber beraten.“ Grundsätzlich begrüße sie aber, dass Kommunal- und Bürgermeisterwahl nun auch in Wasserburg wieder auf einen Termin fallen.