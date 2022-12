Kleiner Mann auf Wanderschaft

Eltern haben der Lindauer Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass ihr vierjähriger Junge vermisst wird. Der kleine Bub war mit seiner Mutter zu Besuch in Wasserburg. In einem unbeaufsichtigten Moment entwischte er aus dem Haus und war vorübergehend nicht mehr auffindbar. Aufgrund der vorherrschenden Kälte, der einbrechenden Dunkelheit und der Tatsache, dass der Junge völlig ortsunkundig war, leitete die Lindauer Polizeiinspektion eine größere Suchaktion ein.

Nach 45 Minuten kam schließlich die Entwarnung, der Junge wurde durch Zeugen am Pflegeheim in Hege aufgegriffen, heißt es im Polizeibericht. Die Zeugen verständigten dann die Polizei. So konnte der kleine Ausreißer wieder in die Obhut seiner Mutter zurückgebracht werden, nachdem er zuvor vom Rettungsdienst aus Lindau untersucht wurde. Außer einer leichten Unterkühlung blieb der Junge unverletzt. Wie er jedoch aus der Nähe des Bahnhofs bis nach Hege gelangte, ist bisher nicht bekannt