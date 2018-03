Kinderyoga in Wasserburg

Zum ersten Mal findet ab März in Wasserburg je ein Kinderyogakurs für zwei Altersgruppen statt. Dabei gibt es keinen Leistungsdruck, kein Werten, kein Richtig oder Falsch. Kindgerechte Yogaübungen fördern laut Veranstalter das Selbstbewusstsein, die Konzentration und das Körpergefühl. Die Kinder lernen spielerisch, sich selbst besser wahrzunehmen und sich zu entspannen.

Jede Unterrichtseinheit dauert 60 Minuten und findet ab 1. März, jeweils Donnerstagnachmittag für Minis von 16 bis 17 Uhr und für Midis von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Wasserburger Ballettschule Sauter, Bahnhofstraße 9, statt. In den Räumlichkeiten der Ballettschule wird Ines Meinel, geprüfte Yogalehrerin mit weit mehr als 500 Ausbildungsstunden, Kinder von sechs bis zehn Jahren spielerisch an Yoga heranführen und die sogenannten Minis mit Übungen wie zum Beispiel Hund, Katze, Kobra oder Löwe in Geschichten und Abenteuerreisen verpackt, immer wieder neu überraschen und begeistern. Größeren Kindern und Teenagern ermöglicht Yoga das Erlernen der Selbstreflexion in den Asanas.

Yoga inspiriert, den eigenen Körper so anzunehmen, wie er ist. Unter dem Motto „Mit Yoga durch die Pubertät“ lernt die Gruppe der Midis, Kinder zwischen elf und 15 Jahren, die Asanas (Yogaübungen) schon ähnlich den Erwachsenenkursen, wobei aber auch hier Rahmen und Thema der Stunde immer altersgerecht gestaltet werden.