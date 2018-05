Kinderumzug in Wasserburg

Wären da nicht Stefan Hilger mit seinen jüngsten Nachwuchsmusikern, wäre man kaum auf die Idee gekommen, dass sich hier ein Kinderumzug vom Wasserburger Dorfplatz zur Sumserhalle bewegt, denn die Musiker stellten locker die größte Gruppe, die anderen Kinder verschwanden zwischen all den ganz großen Kindern, denen man die Volljährigkeit sofort abnehmen würde. In der Sumserhalle angekommen, teilte sich die Menge schnell auf, denn für die Unterhaltung der Kinder war bestens vorgesorgt. Die Schlümpfe hatten einen Tag der offenen Schlümpfestadt vorbereitet, so dass die Kinder außer Tanzen bestens beschäftigt waren, sei es als Baumeister oder wie auch immer. So verging die Zeit wie im Schlumpfflug, bis sie ihre Eltern wieder einsammelten (oder umgekehrt), die Stadt der Schlümpfe wieder verließen und nach Hause gingen. Foto: Flemming (cf)