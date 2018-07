Kindergarten in Hattnau soll umgebaut werden

Immer mehr junge Familien ziehen nach Wasserburg. Deshalb wird es im Kindergarten in Hattnau zu eng. Die Gemeinde will dem vorgreifen und ihn mit einem Neubau vergrößern.

„Es gibt in Wasserburg die Tendenz zu immer mehr Kindern“, sagte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag. Aus diesem Grund habe die Verwaltung geprüft, was nötig sei, damit die Gemeinde in Zukunft den Bedarf an Kinderbetreuung decken kann. Dabei kam heraus: Der Kindergarten in Hattnau ist für zwei Gruppen zu klein. „Die jetzige Betriebserlaubnis läuft 2019 ab“, sagte Kleinschmidt. „Die Kinder werden dann nicht auf die Straße gesetzt, aber es muss erkennbar sein, dass wir was tun.“

Wie der Kindergarten umgebaut werden könnte, darüber hat sich Architektin Beate Meßmer bereits Gedanken gemacht. Sie schlug vor, auf der Nordseite des Kindergartens einen Neubau zu errichten und dafür einen Teil des Altbaus abzureißen. „Da, wo das alte Gebäude war, könnte man dann einen Parkplatz schaffen“, erklärte sie. Ein weiterer Vorteil dabei sei, dass die Kinder während er Bauzeit des Neubaus im alten Gebäude bleiben könnten, das erst im Nachgang abgerissen werden soll. Damit spare sich die Gemeinde eine Containerlösung, die, so Kleinschmidt, rund 150 000 Euro kosten würde.

Den Anbau im Norden stellt sich die Architektin als zweigeschossigen Holzbau vor. „Damit könnte man mit ein bisschen mehr bebauter Fläche viel mehr Raum bekommen“, erklärte sie. Die Fläche des jetzigen Kindergartens beträgt 240 Quadratmeter, der neue soll mit 465 Quadratmetern fast doppelt so groß werden. Meßmer rechnet mit Baukosten von insgesamt zwei Millionen Euro. „Wir haben einen Umbau und den Neubau untersucht. Bei einem Umbau müsste man trotzdem 400 Quadratmeter zusätzlich aufstocken“, sagte Meßmer. Allerdings könnte es dabei zu statischen Problemen kommen.

Laut Bürgermeister Kleinschmidt könnte der Bau des Kindergartens mit knapp 50 Prozent, die Einrichtung einer neuen Gruppe mit weiteren 35 Prozent gefördert werden. Einen entsprechenden Förderantrag habe die Verwaltung bereits gestellt, außerdem seien die Pläne bereits mit dem Landratsamt abgestimmt.

Verwaltung kann dreistufiges Verfahren nicht stemmen

Um für eine Förderung infrage zu kommen, ist laut Kleinschmidt aber ein dreistufiges Vergabeverfahren nötig. „Das können wir nicht stemmen, da uns der Bauamtsleiter abhanden gekommen ist“, sagte Kleinschmidt. Er schlug vor, einen Anwalt aus München mit dem Verfahren zu beauftragen.

Die Pläne der Architektin kamen bei den Gemeinderäten gut an. „Der Vorentwurf gefällt mir. Und wenn es doch mal weniger Kinder werden, könnte man die Krippengruppe vom Seniorenheim rüber holen“, sagte Elisabeth Eisenbach (CSU). Meßmer erklärte, dass das in dem neu konzipierten Kindergarten theoretisch möglich sei. Stephan Demmerer (ULW) wollte wissen, woher die vielen Kindergartenkinder kommen. „Durch Zuzüge und wie Kinder halt so kommen“, scherzte Kleinschmidt und erzählte, dass es in Wasserburg 2019 nicht nur eine, sondern zwei erste Klassen geben werde. Und mit der Erschließung des Baugebiets Reutenen würden wahrscheinlich noch mehr Kinder nach Wasserburg kommen.

Die Räte entschieden sich schließlich für den Neubau des Kindergartens und beschlossen, dass die Verwaltung für das Vergabeverfahren einen Anwalt beauftragen soll.