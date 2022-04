Kinder- und Wandertag des TSV Hege/Wasserburg e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 11. Mal findet nun schon, am kommenden Sonntag den 1. Mai, der Hengnauer Kinder- und Wandertag des TSV Hege/Wasserburg statt. Sowohl aktive Fussballer und Betreuer der Herren-Mannschaften, als auch Jugendspieler, Damenriege und AH helfen mit, ein tolles Fest für Jung und Alt auf die Beine zu stellen. Start ist ab 10.00 Uhr am Vereinsheim (Winterbergstüble) in Hengnau, wo alle Teilnehmer eine Stempelkarte erhalten und auf den circa 6 Kilometer langen Weg durchs schöne Umland geschickt werden. „Packen Sie die Wanderstöcke ein und genießen Sie die Wasserburger Umgebung bei einem gemütlichen Spaziergang. Frei vom Alltagsstress können Sie endlich einmal das Handy ausschalten und die Natur genießen“, lautet die Empfehlung der Organisatoren. An drei Stationen auf dem Weg, der mit Markierungen gekennzeichnet ist, erhält jeder Teilnehmer einen Stempel, der zu einer Verlosung um 16.00 Uhr berechtigt. Zu gewinnen gibt es Essensgutscheine, Sportausrüstungen, Eintrittskarten und vieles mehr. Zur Hälfte der Tour kann man am beliebten Antoniusberg ein Päuschen einlegen und bei Gegrilltem und Getränken die Aussicht genießen. Zurück am Sportgelände findet von 11.00 bis 17.00 Uhr ein Kinderprogramm statt, das sich durchaus sehen lassen kann. Das Duo Chicago sorgt mit Zaubershows, Kinderschminken und Spielgeräten für lachende Gesichter. Ob am Kinderkarussell, der Hüpfburg oder der Torwand, hier sollte für jedes Kind etwas geboten sein. Die Eltern und ausgelaugten Wanderer können sich währenddessen zurücklehnen und bei Livemusik der Band Bacon Combo & Friends featering Esmeralda W. ein zünftiges Mittagessen zu sich nehmen. Der Verein freut sich auf alle Besucherinnen und Besucher und ist auch auf ein durchwachsenes Wetter vorbereitet. Bei sehr schlechter Prognose wird auf www.henobo.de oder bei Instagram unter „henobo_“ bekanntgegeben, ob die Veranstaltung ausfällt.