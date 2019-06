Kim Carson kommt mit neuer Band nach Wasserburg

Country-Sängerin Kim Carson legt auf ihrer diesjährigen Europa-Tour einen Stopp in Wasserburg ein. Das Konzert findet am Samstag, 8. Juni, 18 Uhr, auf dem Alten Sportplatz in Hengnau statt. Der Eintritt ist frei.

Der Veranstalter, die Bürgerstiftung Wasserburg, freut sich nicht nur auf den Besuch der Country-Sängerin. Laut Vorschau wird Carson auf ihrer diesjährigen Tour „von hervorragenden Bandmitgliedern begleitet“, wie es heißt. Unter anderem von Will Darvil, in der Szene besser bekannt als Buckshot Willie. Er ist ein junger Sänger und Geigenspieler aus New Orleans. Er wird einige Louisiana-Country-Lieder singen, auch in „Cajun French“. Es ist seine vierte Europa-Tour mit Kim Carson zusammen. Der nächste in der Band ist Eric Griffith. Er sitzt am Schlagzeug, spielt zudem Gitarre, Bass, und auch er singt. Eric Griffith kommt aus Houston und entstammt einer Musiker-Familie. Er ist das sechste Mal mit Kim Carson auf Tour. Johnny Falstaff sei in Wasserburg sowieso längst kein Unbekannter mehr, heißt es weiter. Er ist ein texanischer Gitarren-Spieler, Songschreiber und auch ein Darsteller. Kim Carson singt ihre eigenen Lieder, kann aber auch auf klassische Country-Songs zurückgreifen. Sie spielt dazu Bass oder Gitarre, manches Mal gleichzeitig dazu die Mundharmonika oder mit dem Fuß das Tamburin. Das amerikanische Fachmagazin „offBeat“ habe nicht übertrieben und Kim als eine besondere Künstlerin vielfach ausgezeichnet. 2017 wurde Kim Carson eine besondere Ehre zuteil. Sie eröffnete Anfang April mit ihrer Band das „French Quarter Festival in New Orleans“. Das sei das weltweit größte freie Festival dieser Art, informiert die Bürgerstiftung.

2019 reist sie für ihre große Tournee quer durch Europa. Dabei wird sie auch auf Festivals mit bekannten Country-Stars auftreten. Sie tritt in Italien, Spanien, Frankreich, Dänemark und in Deutschland auf.

Neben Hamburg und Freiburg eben auch in der Gemeinde Wasserburg, in der sie sich jedes Mal über die immer größer werdende Fangemeinde freue, die Kims Leitspruch „Don’t fear the Twang“ folge. Erklärung dazu erfolgt nur auf dem Konzert.