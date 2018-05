Keine Wohnungen im Gewerbegebiet

Einstimmig abgelehnt hat der Wasserburger Bauausschuss am Dienstagabend den Antrag eines Firmeninhabers. Dieser wollte im ersten Obergeschoss seines Firmengebäudes im Gewerbegebiet „Kiesgrube“ Wohnungen errichten.

„Laut Bebauungsplan ist das nicht zulässig“, erklärte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt den Ausschussmitgliedern am Dienstagabend. Denn laut Bebauungsplan sind in dem Gewerbegebiet lediglich so genannte Betriebsleiterwohnungen zugelassen, andere Wohnräume sind ausgeschlossen. „Wenn wir hier aufweichen, dann müssen wir mit Folgeanträgen rechnen und haben irgendwann nur noch Wohnungen“, sagte Alexander Fundele (CSU). Der Firmeninhaber wollte Wohnungen für Messearbeiter oder Ausstellungsbesucher anbieten.

Bei einem Ortstermin hatten Verwaltungsmitarbeiter außerdem einen Anbau am Firmengebäude bemerkt, der offenbar nie genehmigt wurde.