Jugendlicher trinkt Alkohol am Bahnhof und wird angezeigt

Mehrere Jugendliche sind am Mittwoch gegen 16 Uhr im Bereich des Wasserburger Bahnhofs von der Polizei kontrolliert worden. Ein 16-Jähriger trank Alkohol, was laut Polizeibericht aufgrund der aktuellen Bestimmungen zum Infektionsschutz in der Öffentlichkeit verboten ist. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, das an das Landratsamt weitergeleitet wird.