Jugendliche flüchten vor Polizei

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Sonntag gegen 17 Uhr drei Jugendliche am Lindenplatz in Wasserburg entdeckt. Als diese die Polizei sahen, flüchteten sie.

Die Beamten holten einen der Jugendlichen allerdings ein, wie es im Polizeibericht heißt. Darin wird vermutet, dass die Flucht hatte wohl einen Grund hatte: Im öffentlichen WC unter dem Rathaus in Wasserburg stellten die Beamten Marihuanageruch fest. Eine Durchsuchung des festgehaltenen Jugendlichen verlief allerdings negativ.