Jugendliche betteln und beleidigen

Ein 17-jähriger Jugendlicher und seine 14-jährige Begleiterin haben am Dienstagmittag an Türen geklopf und nach Bargeld gefragt, um sich Zugfahrscheine nach Italien kaufen zu können. In zwei Fällen wurden sie jedoch abgewiesen und quittierten dies mit Beleidigungen, Zeigen des Mittelfingers und des nackten Gesäßes, berichtet die Polizei. Kurz darauf konnten die Beiden von einer Streife angetroffen und in Gewahrsam genommen werden, heißt es. Nach Einbindung des Jugendamtes Lindau konnten die Jugendlichen die Heimreise nach Österreich antreten. Außerdem wurden Strafanzeigen erstellt.