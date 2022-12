Jetzt sind kreative Lösungen gefragt

Es fällt schon auf, dass die Betreuung der Krippenkinder in Wasserburg besonders schlecht abgedeckt ist. Dass nun auch noch zwei Erzieherinnen gekündigt haben, mag Zufall sein. Damit sich das Problem nicht noch weiter verschärft, sind jetzt kreative Lösungen gefragt. Und die müssen so bald wie möglich her.

Dass die Verwaltung Räume für eine neue Gruppe anmieten will, ist ein Anfang. Doch die Unterzeichnung des Mietvertrags zieht sich nun seit Wochen hin – und so langsam haben die Eltern ein Recht darauf, zu wissen, wo ihre Kinder künftig untergebracht werden sollen. Und bevor es keine Räume gibt, können keine Stellen ausgeschrieben werden.

Denn schwieriger als die Raumsuche wird sicher die Suche nach Personal. Und da ist die Lage in Wasserburg so prekär, dass sich die Gemeinde nicht auf einfachen Stellenschreibungen ausruhen kann. Das Dorf braucht Erzieherinnen – und zwar jede Menge. Ansonsten stehen bald mehr Krippenkinder ohne Betreuung da als mit.