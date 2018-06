Jetzt ist’s amtlich – Wasserburg bekommt 892 000 Euro EU-Fördermittel

Ungeduldig fiebert der Wasserburger Bürgermeister Thomas Kleinschmidt der Übergabe des Förderbescheids für das Bürgerbegegnungshaus entgegen. „Herr Babl, wann bekomme ich ihn denn endlich?“, drängelt er mit einem Augenzwinkern bei der Übergabe des Förderbescheids am Dienstagnachmittag im Freibad Aquamarin in Wasserburg.

Viel drängender aber ist die Raumnot der Wasserburger Gruppen und Vereine, die seit Jahren über Platzmangel klagen. So benötigen der Musikverein, die Bläserschule des VJBW, der Turnverein, die Mitarbeiter der Kinderbetreuung und viele andere mehr Raum für ihre ehrenamtliche Arbeit. Dem Bürgermeister und seinen Gemeindevertretern ist dies bewusst, trotzdem mussten sie die Pläne in der Vergangenheit immer wieder verschieben.

Mit der Übergabe des Leader-Förderbescheids durch Ethelbert Babel vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten scheint das Ziel endlich in greifbare Nähe gerückt. 892 000 Euro bekommt die Seegemeinde aus EU-Fördermitteln, um ein Bürgerbegegnungshaus im Ortskern von Wasserburg zu bauen. Die gesamte Bausumme schätzt Kleinschmidt auf 1,8 Millionen Euro.

Vermittelt hat diesen Zuschuss die Fördergesellschaft Wbf der Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee. „Von 1200 Lederprojekten aus ganz Schwaben, ist das Bürgerbegegnungshaus Wasserburg ein ungewöhnliches Projekt“, sagt Babl. „Denn es ist eines derjenigen mit der größten Fördersumme.“ Auf dem Grund der jetzigen Saunahütten am Aquamarin soll ein Haus entstehen, in dem sich Gruppen und Vereine treffen, Fachtagungen und Vereinsversammlungen sowie kleinere Veranstaltungen stattfinden können und in dem die Mittagsbetreuung der Grundschule Platz findet.

„Fehlende Ressourcen haben zu einem starken Rückgang der Mitglieder bei allen Vereinen geführt“, erklärt Bürgermeister Kleinschmidt. „Ein Grund ist die fehlende Infrastruktur, die durch die Schaffung des Hauses Abhilfe bringen wird.“ Das Haus sehe in Absprache mit den beteiligten Vereinen, Initiativen und Institutionen eine ganztägige Nutzung vor. Das sei bei regelmäßigen Treffen einer lokalen Arbeitsgruppe herausgearbeitet worden, die die Anforderungen an das Haus formuliert habe, berichtet Kleinschmidt weiter.

Ein weiterer Aspekt sei der Bedarf bei den Senioren und Familien, den die Gemeinde in Umfragen im Dorfspiegel abgefragt habe. Mit der Rücklaufquote der Fragebögen zeigt sich Kleinschmidt zufrieden: „Die Resonanz war überaus gut.“ Nicht nur der Bundestagsabgeordnete Gerd Müller lobte dieses Vorgehen. Ethelbert Babel: „Hier sagen die Vereine, was sie selber brauchen. Die Vorschläge kommen von der Basis und es wird nicht etwas von oben nach unten entschieden.“

Gerd Müller, der durchaus auch Kritiker einzelner Leader-Projekte sei, sehe das Geld in Wasserburg vorbildlich eigesetzt. Denn „wir wollen, dass die Gemeinden lebendig bleiben und über eine gute Infrastruktur verfügen“, sagt Müller. Ihm gefalle der Gedanke, Generationen in einem Haus zusammenzuführen und in Wasserburg, „am zweitschönsten Ort der Welt“ auch für Jugendliche ein Angebot zu schaffen. „Das Bürgerbegegnungshaus wird ein lebendiges Haus, in dem Bürgerkultur gestaltet wird.“

Der Lindenberger Bürgermeister Johann Zeh, der gleichzeitig Vorsitzender Regionalentwicklung Westallgäu-Bodensee ist, wünschte seinem Bürgermeisterkollegen Thomas Kleinschmid viel Glück und alles Gute für das Ausgeben der Gelder und die Umsetzung des Bauvorhabens. „Und den Bürgern von Wasserburg wünsche ich nach Fertigstellung viel Freude im neuen Bürgerbegegnungshaus.“