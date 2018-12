Jazz, Pop und Klassik im Repertoire

Das Duo Twofold (Gesang und Gitarre) ist am nächsten Samstag, 15. Dezember mit einem weihnachtlichen Konzert in der evangelischen Kirche St. Johannes in Wasserburg zu Gast.

Die Sängerin Katrin Palm und der Gitarrist Alexander Palm bringen in ihrem Programm klassische Stücke und Songs aus der Welt des Jazz, Gospel und Pop passend zur Weihnachtszeit zu Gehör. Mit perfektem Zusammenspiel von Gesang und Gitarre wird an diesem Abend Musik von Francisco Tárrega, Irving Berlin, Joni Mitchell und vielen anderen großen Musikern erklingen.

Das Duo Twofold ist seit vielen Jahren in Sachen Jazz, Pop und Klassik unterwegs und begeisterte laut Pressemitteilung bei zahlreichen Konzerten in Deutschland und der Schweiz Publikum und Presse gleichermaßen. Mit scheinbar müheloser Vielseitigkeit verwischen die Grenzen zwischen den unterschiedlichsten Musikstilen.

Die Sängerin Katrin Palm erwarb sich in ihrer gesanglichen Arbeit in den unterschiedlichsten Projekten in den Bereichen Jazz, Pop und Rock eine äußerst wandlungsfähige Stimme und erhielt Unterricht unter anderem bei Größen wie den New York Voices oder Judy Niemack. Gitarrist Alexander Palm studierte klassische Gitarre und Klavier an den Hochschulen Basel und Maastricht bei Oscar Ghiglia und Carlo Marchione und wurde als Gitarrist bei internationalen Wettbewerben bereits mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt war er unter anderem bei den Bregenzer Festspielen und dem Zeltfestival Konstanz zu hören.