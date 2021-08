Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Juli 2021 fand die Jahreshauptversammlung des TSV Hege-Wasserburg e.V. statt. Neben den Neuwahlen standen auch zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung.

Zunächst begrüßte die 1. Vorsitzende Elisabeth Eisenbach alle Mitglieder sowie den anwesenden Bürgermeister von Wasserburg, Herr Harald Voigt. Die Präsidentin berichtete von den umfangreichen Renovierungsarbeiten des Vereinsheimes sowie der Pächterwohnung. Mit Daniela van Aalstede als neue Gastwirtin des Vereinsheims „gelang uns ein Glücksgriff“ für das Winterbergstüble. Dennoch hinterließ die Corona-Pandemie ihre Spuren und traf natürlich auch den TSV Hege-Wasserburg hart. Reduzierte Einnahmen konnten nur aufgrund der gut gefüllten Haushaltskasse ausgeglichen werden. „Wir waren immer sehr sparsam, was uns jetzt zugutekommt“, so Eisenbach. Bürgermeister Voigt sagte dem Verein bereits Unterstützung zu, worüber die Vorstandschaft ausdrücklich ihren Dank aussprach. Nach der Entlastung des Vorstands standen die Berichte der Abteilungsleiter auf der Agenda. Mit Achim Glückler wurde ein erfahrener Ex-Profi als neuer Trainer für die 1. Mannschaft präsentiert, nachdem Thomas Kristen nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit seinen Rücktritt verkündet hatte. Die Damenriege zeigte sich nicht nur auf der Versammlung sehr präsent, sondern bildet weiterhin eine feste Größe im Verein. Die Leitung übernimmt wie gewohnt Christel Kuen, die nach 48 Jahren immer noch „Lust auf Sport mit ihren Mädels“ hat. Die Wahlen des Vorstands ergaben folgende Neuerungen: Zweiter Abteilungsleiter Sport wird mit Wolfgang Fluhr ein alter Bekannter des TSV. Zum neuen Vorstand für Finanzen wurde Markus Rößler gewählt, der damit Carola Ewerlein nach vielen Jahren verlässlichem Engagement ablöst. Unterstützung erhält Rößler vom neuen Stellvertreter Moritz Kälber. Er ersetzt Willi Hartmann. Außerdem neu im Vorstand ist Michael Hartmann. Er übernimmt die Jugendleitung, welche nach dem Rücktritt von Roland Stohr vakant war. Vorstand Vereinsgelände wird Stefan Eisenbach für Anton Beck. Ein herzliches Dankeschön an alle ausgeschiedenen und neuen Vorstände. Zum Schluss fanden zahlreiche Ehrungen statt. Der TSV Hege-Wasserburg bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung und freut sich auf die gemeinsame Zukunft unseres kleinen, aber persönlichen und familiären Vereins.