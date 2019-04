53 Skulpturen bevölkern ab dem 4. Mai das Seeufer in Wasserburg, 30 weitere sind im Innenraum des Kunstbahnhofs aufgestellt. Die Skulpturenausstellung setzt dabei auf Werke, die mit den Grenzen von Figürlichkeit und Abstraktion spielen. Zehn Künstler aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz konnte Bernd Steinlein, Organisator und Mitglied des Kunstvereins, für die Skulptura gewinnen. Einige Werke wurden sogar eigens für diesen Anlass geschaffen. Die Objekte aus Holz, Stein und Stahl werden größtenteils auf der Halbinsel eine vorübergehende Heimat finden.

Publikumsmagnet Bodensee

Eine Skulpturenausstellung ist aufgrund der großen und sperrigen Objekte mit viel Aufwand verbunden. Geschätzte 500 Stunden Arbeit und viel Herzblut hat Bernd Steinlein in das Projekt gesteckt. Jeden Künstler besuchte er zuvor in seinem Atelier. Zwei Jahre hat die Ausstellungsplanung von der Konzeption bis zur Umsetzung gedauert. Mit dem fertigen Programm ist Bernd Steinlein mehr als zufrieden: „Die Skulptura bereichert die Kulturszene nicht nur im Dorf, sondern auch in der Region.“

Die Attraktivität des Standortes war ein starkes Argument, um Künstler für die Ausstellung zu gewinnen. Alpen und Bodenseeufer bieten eine malerische Kulisse und die Frequenz der Spaziergänger sorgt für potentielles Publikum. Zur Vernissage werden alle Bildhauerinnen und Bildhauer anwesend sein, um Statements zu ihren Skulpturen abzugeben. Außerdem bietet der Kunstverein kostenlose Führungen an. „In Wasserburg ist die Kunst frei“, resümiert Steinlein.

Herausforderung Abstraktion

Während der Konzeption musste Bernd Steinlein feststellen, dass nur wenige Künstler konsequent abstrakt arbeiten. „Viele Künstler befinden sich auf einem Entwicklungsweg dorthin oder entfernen sich wieder davon“, sagt er. Die meisten Skulpturen spielen daher sowohl mit wiedererkennbaren Elementen als auch mit Verfremdung und geometrischen Formen. Der thematische Rahmen der Ausstellung war damit gefunden.

Gleichzeitig war es dem Kunstverein wichtig, die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten. Es gibt bewusst keine Tafeln mit Erklärungen zu den Werken. Beim Spaziergang auf der Halbinsel könne man über die Gedanken und Ideen hinter den abstrakten Skulpturen ins Gespräch kommen. „Niemand soll sagen, das ist zu hoch für mich“, fasst Dagmar Reiche, zweite Vorsitzende des Kunstvereins, die Ausstellung zusammen. Kunst solle nahbar sein.

Dagmar Reiche gestaltete außerdem den Ausstellungskatalog. Für das Cover setzte sie aus geschickt fotografierten Ausschnitten der Werke den Schriftzug Skulptura zusammen und vereint so die unterschiedlichen Stile der Künstler auf einen Blick.

Der öffentliche Ort und die kostenlose Führung sollen die Ausstellung für jeden zugänglich machen. Ein Ansatz, der funktioniert, wie die erfolgreichen Vorjahre beweisen. Bernd Steinlein ist sich daher sicher: „Wer Sinn für Schönheit und Ästhetik hat, der wird einen Zugang finden.“