In Wasserburg geht das Licht früher aus

Der Wasserburger Gemeinderat will Energie sparen, so lange sowieso niemand nachts auf der Straße sein soll. Deshalb hat er in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen das Licht der Wasserburger Straßenbeleuchtung früher ausgeht als zu normalen Zeiten. Während normalerweise die Straßenbeleuchtung auf den Nebenstraßen zwischen 1 Uhr und 5 Uhr abgeschaltet ist, wird das Licht jetzt zum Wochenende hin und nur für die Dauer der Ausgangsbeschränkungen schon um 23 Uhr ausgeschaltet. Damit stimmte die Mehrheit des Gremiums einem entsprechenden Antrag von Uli Epple (ULW) zu. Dagegen stimmten lediglich Ursula Schelten und Beate Meßmer. Meßmer hatte in der Diskussion zu bedenken gegeben, dass die schwierigen Zeiten ohnehin schon aufs Gemüt schlügen und diese düstere Stimmung verstärkt würde, wenn auch noch das Licht ausginge.