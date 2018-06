In der Badewanne um die Wette paddeln

Es ist ein bisschen sportliche Herausforderung, vor allem aber jede Menge Spaß: Am Sonntag paddeln in Wasserburg wieder jede Menge Menschen um die Wette – in Badewannen. Denn dann findet dort das elfte internationale Badewannenrennen statt.

Das Prinzip des Rennens ist simpel: Immer zwei Erwachsene tragen im Sprint eine Badewanne ins Wasser, paddeln gemeinsam bis zu einer Boje, umrunden diese und tragen die Badewanne wieder aus dem Wasser. Nach mehreren Vorrunden, bei denen immer vier Teams gegeneinander antreten, wird ein Siegerteam ermittelt. Einen Sonderpreis gibt es für das beste Kostüm. „Es ist eine absolute Spaßveranstaltung“, sagt Marco Rödel, Leiter der Wasserburger Wasserwacht, die das Rennen ausrichtet.

In diesem Jahr findet das Rennen nicht wie 2016 im Aquamarin statt, sondern auf der Wiese rechts neben dem Freibad. Rödel verspricht sich wieder ein paar mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren, denn die Wasserwacht hat Kollegen anderer Wasserwachten eingeladen, mitzumachen. „Die dürfen dann sogar in der Turnhalle übernachten.“

Das Rennen der Erwachsenen beginnt zwischen 13 und 14 Uhr, Anmeldungen sind bis kurz vor Start möglich. Das Rennen der Kinder beginnt schon um 10 Uhr morgens. Im Gegensatz zu den Erwachsenen starten sie in Dreierteams und müssen die Badewannen nicht bis zum Wasser tragen, sondern starten direkt vom Ufer aus.

Die Idee zum Badewannenrennen hatte der Wasserburger Spengler Philipp Kritzler vor mehr als zehn Jahren. Von ihm stammen auch die Badewannen, die mit einem Luftkissen umhüllt sind, damit sie nicht sofort untergehen. Trotzdem brauchen die Teilnehmer des Badewannenrennens viel Gefühl: „Bei der kleinsten Fehlbewegung muss man schauen, dass die Badewanne nicht vollläuft“, erklärt Rödel.

Die Wasserwachtler hoffen neben vielen Teilnehmern am Sonntag auch auf viele Zuschauer. Denn mit dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und Getränken möchten sie ihre Vereinskasse aufbessern.