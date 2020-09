„Ich möchte etwas bewegen“

Der Gedanke, dass er jetzt wieder zu den Neuen im Wasserburger Gemeinderat gehört, entlockt Thomas Baumgartner ein Schmunzeln. Nun ja, es stimmt, er ist in der aktuellen Amtsperiode neu in dieses Gremium gewählt worden, aus dem er drei Jahre zuvor ausgeschieden war. Aber ein Neuling in der Kommunalpolitik ist Thomas Baumgartner beileibe nicht: Er war bereits 23 Jahre lang Gemeinderat in Wasserburg. „Das ist das halbe Leben“, sagt der 56-Jährige. Davon wiederum war er 15 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister. Dieses Amt hat er jetzt erneut inne.

Die Politik, ganz besonders die Kommunalpolitik, hat den selbstständigen Gärtnermeister immer schon interessiert. „Ich bin jemand, der etwas bewegen möchte“, sagt er. „Und bewegen kann man nur etwas vor Ort.“ Dies sei einer der Gründe, weswegen er sich jahrelang als Gemeinderat engagiert hat und jetzt wieder angetreten ist. Ein weiterer Grund: Dieses Ehrenamt sei für ihn immer ein Hobby und Ausgleich zur Arbeit gewesen – abgesehen von der Familie natürlich und vom Sport: Der ehemalige Ringer ist jetzt begeisterte Rennradfahrer.

Wenn er auf die vielen Projekte in der Amtszeit von Bürgermeister Peter Cicholinski und vor allem in der Ära Thomas Eigstler zu sprechen kommt, dann schwingt Leidenschaft mit: „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Baumgartner denkt dabei an die gute Zusammenarbeit mit den anderen Ratsmitgliedern, aber auch an viele Bauprojekte wie Bauhof, Aquamarin und Kindergarten. „Wir hatten Baustellen ohne Ende“, erzählt er. „Wasserburg war mal eine Vorzeigegemeinde im ganzen Landkreis.“

Über die Gründe, die vor drei Jahren zu seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat geführt haben, will er nicht mehr sprechen. Nur so viel: Es habe so viele Unstimmigkeiten mit Bürgermeister Thomas Kleinschmidt gegeben – „da bin ich gegangen“. Nach Baumgartner schieden noch fünf weitere Gemeinderäte aus.

Dies war jedoch nicht das Ende seines kommunalpolitischen Engagements. Seinen Sitz im Kreistag behielt Baumgartner, und im Frühjahr 2020 kandidierte er erneut bei der Kommunalwahl für die Freien Bürger in Wasserburg. Was motivierte ihn? „Jetzt war die Voraussetzung für einen Neuanfang gegeben“, erklärt er. Er sei von vielen Leuten ermuntert worden, nochmals anzutreten. Seine ureigene Triebfeder spielte ebenfalls eine Rolle: „Ich möchte etwas bewegen, miteinander etwas bewegen“, betont er. Bei einem Haushaltsvolumen von 13 Millionen Euro sei tatsächlich einiges in Bewegung.

Die ersten Monate mit dem neuen Gemeinderat und dem neuen Bürgermeister Harald Voigt seien „recht gut angelaufen“, wenngleich unter Corona-Bedingungen natürlich keine Gemeinschaft aufkommen könne. Gleichwohl sei ihm das Miteinander wichtig – das Miteinander im Gemeinderat und in der gesamten Gemeinde. „Ein gutes Klima in der Gemeinde“ nennt Baumgartner deshalb als eines seiner zentralen Anliegen. „Mir ist wichtig, dass sich die Bürger mit Wasserburg identifizieren. Das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. So kenne ich das auch.“

Weitere Ziele und Arbeitsschwerpunkt sind aus seiner Sicht bereits gesetzt: An erster Stelle nennt er die geplante sanfte Sanierung der Halbinsel. „Die Baugenehmigung haben wir. Sobald die Förderstellen ,go‘ sagen, geht’s los.“ Wichtig ist dem Unternehmer und Mitglied des gemeindlichen Finanzausschusses zudem ein „Wirtschaften mit Augenmaß“ – gerade in Corona-Zeiten. „Wasserburg ist eine wirtschaftlich superstarke Gemeinde und gut aufgestellt“, erklärt Baumgartner. Daran will er weiterarbeiten.