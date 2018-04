Hoher Schaden bei Wohnhausbrand

Großes Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wasserburg, das in der Nacht zum Donnerstag ausgebrannt ist: alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, niemand wurde verletzt. Das Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar.

Gegen 2.25 Uhr wurde über die Leitstelle das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Birkenriedstraße in Wasserburg mitgeteilt. Die Bewohner der drei im Haus befindlichen Wohnungen konnten laut Polizei das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. In dem Gebäude sind neben Wohnungen auch Büro- und Geschäftsräume einer Zimmerei untergebracht.

Hoher Sachschaden

Das Gebäude ist nach Polizeiangaben stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden vorübergehend in anderen Unterkünften untergebracht. Die Nachlöscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Wasserburg und Lindau dauern bis in die Morgenstunden an. Im Einsatz waren etwa hundert Feuerwehrleute.

Die Kriminalpolizei Lindau hat die weiteren Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Der Sachschaden steht noch nicht fest, dürfte aber mindestens mehrere hunderttausend Euro betragen. Zur Brandursache gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen in einem Wohnzimmer des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand verursacht.