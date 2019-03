Hexengericht verurteilt den Bürgermeister

Ein Jahr lang ist in Wasserburg alles seinen geregelten Gang gegangen. Doch jetzt sind sie wieder da, die Narren. Und haben das Rathaus im Sturm erobert. Kein Wunder, waren doch nur fünf Wasserburger Bären samt Bürgermeister im Haus, um es zu verteidigen. Dem war der goldene Schlüssel dann auch ruckzuck abgenommen. Mit einem lauten „Schnee schneit“ haben ihn die Wasserburger Hexen in die berüchtigte Wasserburger Birne des Scharfrichters gesteckt und zum Lindenplatz abgeführt. Dort erwartete ihn das noch berüchtigtere Hexengericht.

Eigentlich ist alles ganz schnell gegangen. Eine Vorhut der Wasserburger Feuerhexen hatte sich bereits auf dem Lindenplatz versammelt und nichts Gutes erahnen lassen. Mit lauter Musik, Getränken fragwürdiger Wirkung und heißen Würstchen brachten sie die schaulustige Bevölkerung auf ihre Seite. Zumindest blieben Proteste aus, als um 15.11 Uhr eine Schar Hexen aus dem Hinterhalt stürmte und eine Hexenleiter an die Rathauswand anlegte.

Aufgeschreckt von den Umtrieben auf der Straße hatten sich zwischenzeitlich drinnen, im Sitzungssaal, Bürgermeister Thomas Kleinschmidt und die Gemeinderäte Elisabeth Eisenbach, Stephan Demmerer, Alexander Fundele und Stefan Hanser eingefunden. Als Wasserburger Bären getarnt, leisteten sie jedoch keinen nennenswerten Widerstand, um sich und die rechtstaatliche Ordnung zu verteidigen. Im Gegenteil. Bürgermeister Kleinschmidt öffnete das Fenster und ließ die Hexen ungehindert eindringen. Die Gemeinderäte wiederum machten keine Anstalten ihren Bürgermeister zu schützen, als der Scharfrichter ihm die Handschellen anlegte. Auch dann nicht, als eine Hexe sie aufforderte ihrem Bürgermeister beizustehen. „Die helfen mir eh nicht“, wusste Kleinschmidt und ergab sich seinem Schicksal.

Und das war kein leichtes. Die Hexen steckten ihn in die Wasserburger Folter-Birne und Oberhexe Sabrina Stadler nahm ihm den goldenen Schlüssel ab. „Jetzt ist es so weit. Jetzt bisch in unseren Fängen und alles andere auch“, triumphierte sie. „Jetzt könnte man ja die nächsten drei Tage alles abarbeiten“, schlug Demmerer vor und legte damit seine Unwissenheit über den wahren Charakter der Narren an den Tag.

Beim Hexengericht angelangt verlas Richterin Andrea Strohmayr die Anklageschrift. Natürlich nicht ohne ihrer Gefolgschaft zuvor ein dreifaches „Schnee schneit“ abzuverlangen. So kritisierte sie insbesondere die Personalsituation. Sowohl im Rathaus, als auch im Gemeinderat. Nachdem die Stelle des Bauamtsleiters immer noch vakant sei, habe der Bürgermeister dessen Stelle auch noch übernommen. „Zwei Jobs auf einmal. Respekt“, allerdings hätten die Bauausschusssitzungen rapide abgenommen und im Dorfspiegel stünde seit zwei Monaten das gleiche Blabla. Nämlich, dass sieben Ordner zum Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung für die Halbinselsanierung eingereicht wurden. „Es war aber nur ein Ordner in siebenfacher Ausführung“, wusste sie und vermutete, dass Wasserburg solange Fördergelder beantrage, bis es keine mehr gebe. Was wiederum die Nonnenhorner freue, die unerwartet einen Millionenbetrag bekommen hätten.

In Anbetracht der bevorstehenden Kommunalwahlen empfahl die Richterin Kleinschmidt, „mal den tollen Chef raushängen zu lassen“, der zu sein er behauptet hätte. „Sonst sitzt der tolle Chef nämlich bald alleine im Rathaus.“ Und was sein Wahlversprechen anbelange, 2020 Bürgermeister- und Gemeinderatswahl wieder gemeinsam stattfinden zu lassen, sei ihr seine jetziges Begründung, nämlich, dass er das vom Fortschritt seiner Projekte abhängig mache, unverständlich. „Und der Gemeinderat lehnt das dazu nötige Rücktrittsgesuch sicher nicht ab.“ Besonders übel nahm ihm das Hexengericht jedoch seine Abwesenheit beim Umzug. Statt ihm sei der Wasserburger Ex- und der Nonnenhorner Bürgermeister gesichtet worden. Die mussten anscheinend nicht zum Schauen, ob die Prospekte richtig ausgelegt seien, zur Grünen Woche nach Berlin.

Am Ende verurteilte das Hexengericht den sowieso schon gebeutelten Bürgermeister zu einer schweren Strafe: „Mindestens 20 Kilo Bonbons“ im Bauchladen an die Kinder des Kinderballs zu verschenken. Die Gemeinderäte traf es allerdings härter. Die mussten eine volle Nase Schnupftabak nehmen, und sahen dabei gar nicht glücklich aus.