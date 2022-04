„Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ rockt Wasserburg

Wasserburg (lz) - Satzgesang mit Begleitung von etwa 20 Instrumenten, kurzweilig, meist schwäbisch dargeboten – das zweite Konzert der „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ findet am 1. Oktober dieses Jahres in Wasserburg statt. Gespielt werden dabei Lieder aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der vier Unterhaltungsminister.

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung startet am 2. Mai in der Tourist Information in Wasserburg und online über www.reservix.de. Der Einlass wird bei der Veranstaltung im Oktober um 19 Uhr sein. Das Konzert geht in der Sumserhalle, Reutener Straße 12 in Wasserburg über die Bühne. Im Vorverkauf kosten die Karten 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr beim Online-Kauf. An der Abendkasse kosten die Karten 30 Euro. Es gibt freie Sitzplatzwahl ohne Vorreservierung.