Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle begeistert in Wasserburg

Unter dem Motto „Jippie-ja-je“ fegte die schwäbische Kultband mit ihrer neuen Tour am 1. Oktober wieder einmal durch die Wasserburger Sumserhalle. Gerade nach der langen Corona-bedingten Abstinenz sind solche Konzerterlebnisse unvergesslich: Der als „skrupellose Hausmusik“ angekündigte Sound der vier Musiker Manne, Benny, Flex und Selle riss die vollends begeisterten Fans von Anfang an vom Hocker. Viele Zugaben rundeten den unkonventionellen Konzertabend ab, für die das Publikum stehend und mit frenetischem Applaus dankte.

Das herausragende Konzertereignis wurde von der Bürgerstiftung Wasserburg vorbereitet und durchgeführt. „Wir sind stolz darauf, für Wasserburg ein so einmaliges Konzert organisieren zu dürfen. Alle daran Beteiligten haben ihr Bestes gegeben, und Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle hat uns heute Abend dafür tausendfach belohnt“, freut sich Gerhard Loser, erster Vorstand der Bürgerstiftung.

Zündende Hits und Lachmuskelkater: „Extrem kurzweilig und meist schwäbisch dargeboten“ – dieses Konzertversprechen haben die vier Stumpfes in Wasserburg voll und ganz eingelöst. Aus ihren unzähligen Instrumenten, darunter Tuba, Waschbrett, Kontrabass, Klavier und Banjo, holten sie heraus, was ging. Dargeboten wurden „musikalische Kracher“ mit ganz neuen Texten, natürlich im breitesten Schwäbisch, aber auch eigene Kompositionen. Da ging die Post ab, und wer gar nichts verstand, der ließ sich einfach vom mitreißenden Sound begeistern. Dazwischen gaben die Stumpfes am laufenden Band „bleede Witz“ und schwäbische Geschichten zum Besten, die Lachmuskelkater verhießen. Von wegen „Hausmusik“ – hier rockten und rollten vier Vollblutmusiker in Höchstform, und die Fans gingen voll mit. Wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, hätten die vier noch ewig so weiterspielen können. Für alle Beteiligten ein voller Erfolg!