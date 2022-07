Herren 50 des TC Wasserburg übernehmen Spitze

Die Tennisherren des TC Wasserburg sind weiter auf Erfolgskurs. Mit Siegen am Wochenende haben sich die Herren 30 in der Südliga, die Herren 40 in der Landesliga und die Herren 50 in der Südliga oben festgesetzt.

Neu an der Tabellenspitze stehen nun die Herren 50. Gelungen ist ihnen dieser Sprung mit dem Sieg im Topspiel gegen die TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm. Nach den Einzeln stand es unentschieden, doch dank zweier Erfolge im Doppel setzte sich der TC Wasserburg mit 5:4 durch.

Auch die Herren 40 stehen auf Platz eins

Auf Platz eins stehen auch nach wie vor die Herren 40 in der Landesliga. Sie schlugen den TC Sportpark Deisenhofen mit 6:3. Tobias Gotterbarm, Bojan Banduka, Martin Geißler und Andreas Haugk brachten die Mannschaft mit ihren gewonnen Einzel in Führung. Im Doppel holten die beiden Teams Axel Held/Haugk und Christian Totzauer/Geißler zwei weitere Punkte.

Den zweiten Rang eroberten die Herren 30 in der Südliga mit einem 6:3-Erfolg gegen den TC Nesselwang.