Heizen mit regenerativen Energien, geht das?

Zu obigem Thema veranstaltete das Energieteam Wasserburg am 23.10. eine Vortragsveranstaltung im örtlichen Bürger-Begegnungs-Haus. Referiert haben die Experten Herr Kubeth als Energieberater des Energie- und Umweltzentrums Kempten EZA mit einer Übersicht und den Fördermöglichkeiten, Herr Geist vom renommierten Wärmepumpenhersteller Firma Weider aus Hard/A und Herr Stromberger, Wasserburg, von gleichnamiger, lokaler Elektrofirma über PV-Anlagen, Speicher, heizen mit Solar und Brennstoffzellentechnik.

Zuerst gab das Energieteam einen Überblick über den Energiebedarf in Haushalten. Es wurde aufgezeigt, in welchen Bereichen Energie benötigt wird und wie groß die Energiemenge dabei ist. Es konnte plastisch dargestellt werden, dass Heizen und Warmwasser der größte Faktor ist.

Herr Roland Gamisch vom Energieteam zeigte anhand von realen Beispielen auf, dass in einem Zwei-Personen-Passivhaus der Heiz-Energiebedarf nur ungefähr 14 Prozent von vergleichbaren üblichen Haushalten beträgt. Im Bereich der Mobilität wird ein Elektroauto mit einem Auto mit Verbrennungsmotor verglichen. Bei ersterem beträgt der Energiebedarf nur ca. 20 Prozent des Verbrenners. Entsprechend ist der CO2 Ausstoß reduziert.

Im Bereich der Wärmepumpen muss beachtet werden, was zu den eigenen Verhältnissen passt. Es sind vorab die Fragen zu klären: Wie groß ist mein Wärmeenergiebedarf, welche Vorlauf-Temperatur benötigt man? Hat man Platz für einen Flächenkollektor oder Erdwärmekörbe (meist nur bei Neubau möglich)? Kann man Grundwasser verwenden oder Tiefenbohrungen anlegen (beides vom Landratsamt genehmigungspflichtig)? Welche Investitionskosten fallen an? Weiterhin gibt es die Möglichkeit, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe einzusetzen? Hier sind die Investitionskosten am niedrigsten. Allerdings kann bei Langzeitbetrachtung eine andere Wärmepumpe günstiger sein. Außerdem ist die zuletzt genannte Wärmepumpe im Winter nicht sehr effektiv.

Eine andere Art der regenerativen Heizung sind Pellet-Hackschnitzel- oder Stückholz-Heizungen. Eine gute Möglichkeit zum Einsatz einer Pelletheizung entsteht beim Austausch einer Ölheizung, da beim Ersatz der Öltanks Lagerraum für die Pellets frei wird. Der Preis des Rohstoffes Holz ist in den letzten Jahren gegenüber Öl und Gas relativ konstant geblieben.

Eine weitere Möglichkeit der Sonnenenergienutzung und Wärmeerzeugung mit hohem Wirkungsgrad ist die Solarthermie. Zur Erzeugung von Warmwasser ist der Aufwand überschaubar. Soll die Heizung damit unterstützt werden, bedarf es näherer Betrachtung. Mehr erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Energieberater.