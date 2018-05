Hauptversammlung beim TV Wasserburg

Zu Beginn der Generalversammlung des Turnvereins Wasserburg begrüßte Vorstand Wolfgang Rehfuß die zahlreich erschienenen Mitglieder und Ehrenmitglieder des Vereins. In seinem Rückblick über das vergangene sportliche Jahr stand vor allem der Übungsbetrieb im Vordergrund. Hier konnten nach erfolgreicher Suche nach einem Übungsleiter/in auch alle Kindergruppen planmäßig starten.

Für seine 720 Mitglieder bietet der Verein 24 Übungsgruppen an, angefangen von den kleinen Bewegungstalenten von unter einem Jahr bis zum Seniorensport, die älteste aktive Sportlerin ist 96 Jahre alt. Wolfgang Rehfuß hebt in seinem Bericht auch die vielen ehrenamtlichen Stunden hervor, die im Verein im Hintergrund geleistet werden, wie zum Beispiel für Aufräumarbeiten in den Vereinsräumlichkeiten oder die Ausarbeitung der Satzungsänderung. Die jährlichen Veranstaltungen, wie die Götzwanderung an Christi Himmelfahrt, der Vereinsausflug im Herbst und das Nikolausturnen im Dezember sind wiederkehrende Highlights, die immer gerne und zahlreich besucht werden. Die Berichte der Jugendleiterin Sandra Kopp und der Faustballabteilung von Alexander Bullach wurden mitreißend und zeigen ein breites Spektrum der Aktionen des letzten Jahres.

Bei den diesjährigen Neuwahlen stellte sich fast die komplette Vorstandschaft wieder zur Wahl, lediglich bei den Beisitzern gibt es Veränderung. (Alexander Bullach kommt für Martin Gutensohn) Die Wahl erfolgte damit auch kurz und bündig, bis auf den beschriebenen Wechsel wurde der bisherige Vorstand von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt.

Die Aufgaben und Herausforderungen für das kommende Jahr bestehen in der Aufrechterhaltung des Übungsbetriebs, aber auch in der Erfüllung der neuen Datenschutzbestimmungen, sowie der Sanierung des Nebenraums der Turnhalle im Untergeschoss.

Mit einer stimmungsvollen Diashow endet der Abend für alle Anwesenden.