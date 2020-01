Harald Voigt setzt nach der Wahl auf Gemeinsinn im Ort

Die Vorstellung der Gemeinderatskandidaten der Freien Bürgerschaft (FB) Wasserburg war laut Pressemitteilung des Veranstalters „ein voller Erfolg“. Rund 70 Gäste haben laut Freier Bürgerschaft den Infonachmittag im Seniorenheim in Hege besucht. Auch Bürgermeisterkandidat Harald Voigt formulierte seine Ziele für die anstehende Kommunalwahl.

„Die Freie Bürgerschaft tritt als Mannschaft an mit einem besonderen Teamgeist, um Wasserburg voranzubringen“, betonte Voigt. Alle Kandidaten stehen für den ehrenamtlichen Einsatz in Wasserburg und möchten die Geschicke im Gemeinderat in den nächsten sechs Jahren mitbegleiten, so die FB. Harald Voigt setzt auf dieses Team. Er sieht sich als Vermittler und Moderator zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung. „Ein offenes, vertrauensvolles Klima in Verbindung mit Respekt und Sachlichkeit sind im Gemeinderat wichtig“, so Voigt. So möchte er gerne im Falle seiner Wahl auch eine regelmäßige Bürgersprechstunde einrichten, regelmäßigen Austausch mit Vereinen und Organisationen fortführen und das Energieteam in einen gemeindlichen „Beirat für Energie“ umwandeln. „Engagement, Ideen und Ansätze in Sachen Klimapolitik müssen Gehör und Umsetzung finden“, unterstrich der Kandidat.

Zum Thema „Seekrone“ möchte Voigt nicht in die Vergangenheit schauen und nichtöffentliche Beschlüsse in der Öffentlichkeit diskutieren. „Nach der Wahl muss der Sachverhalt aufgearbeitet werden, jetzt gilt es, nach vorn zu schauen, nicht zurück“. Für Voigt ist die Rücklagenentnahme aus dem gemeindlichen Haushalt schmerzlich, aber nicht mehr umkehrbar. Es gelte daher, durch eine gute Haushaltsführung die Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren neu zu ordnen,. „Wasserburg steht wirtschaftlich gut da und nicht jede Entscheidung der Vergangenheit war schlecht oder falsch“, sagt er. Die Wasserburger Wirtschaftskraft sieht Voigt in einem Gleichgewicht aus Gewerbe, Tourismus, Handwerk und Landwirtschaft. „Diese bilden eine Einheit, jeder ist vom anderen abhängig“ und Voigt legt besonderen Wert auf die Würdigung der Landwirtschaft. „Die schöne Kulturlandschaft für Gäste und Einheimische ist durch die harte Arbeit unserer Obst- und Weinbauern entstanden, diese gilt es in der gesamten Wertschöpfungskette zu erhalten.“ Neben der thematischen Vorstellung gab Harald Voigt auch einen Einblick in sein Privatleben. Der 45-Jährige ist verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn. Derzeit arbeitet er hauptberuflich im Ordnungsamt der Stadt Lindenberg und ist ehrenamtlich seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv – etwa als Kreisrat im Oberallgäu und als Vizebürgermeister der Kreisstadt Sonthofen.

Neben Voigt kämpft noch Regina Hunschock (ULW) um die Nachfolge von Thomas Kleinschmidt. Die CSU stellt keinen Kandidaten auf.