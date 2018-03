Halbinsel kann erst 2019 saniert werden

Die Gemeinde Wasserburg kann wahrscheinlich nicht in diesem Jahr mit der geplanten Halbinselsanierung beginnen. Der Grund ist, dass sich die dafür nötige Baugrunduntersuchung wegen des Wetters verzögert hat und erst am Mittwoch damit begonnen werden konnte. Weil zudem das Genehmigungsverfahren mehrere Monate in Anspruch nimmt, rechnet Bürgermeister Thomas Kleinschmidt mit einem möglichen Baubeginn nicht vor 2019. Das wiederum hat zur Folge, dass die bereits genehmigten Fördergelder wegfallen und neue beantragt werden müssen.

„Wir werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht mit der Halbinselsanierung beginnen können“, teilte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag mit. Der Grund dafür ist, dass Wasserburg das Baugrundgutachten, das die Gemeinde für die Planungsgenehmigung durch das Landratsamt Lindau braucht, noch nicht hat.

Hafenmauer muss untersucht werden

„Das hat sich alles verschoben. Die Untersuchung beginnt erst morgen“, sagte Kleinschmidt und erklärte, dass wegen der plötzlichen Kältephase nicht damit begonnen werden konnte. Zudem sei auch die „Seekuh“ kaputt gewesen, die Seegrund samt Mauerresten sowie eventuell auch Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg für die Untersuchung an die Wasseroberfläche befördern sollte.

Der Hintergrund ist, dass Wasserburg untersuchen lassen muss, wie standfähig die Hafenmauer ist. Denn es gilt abzuklären, ob die Sanierung von der Seeseite oder von der Landseite erfolgen kann. Sollte sie nur seeseitig gemacht werden können, müsste ein Damm gebaut werden. Und dazu braucht es wiederum ein Gutachten, das Aussagen darüber gibt, wie sich dieser Damm sowohl auf die Hafenmauer als auch auf die Vegetation auswirken würde. Darüber hinaus muss das Gutachten auch eine Dokumentation enthalten, die klärt, ob sich im Bereich der Hafenmauer und des Damms Gegenstände aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Bevor jedoch das Gutachten nicht da ist, kann die Gemeinde auch keine Plangenehmigung vom Landratsamt Lindau beantragen. „Und das dauert circa fünf Monate“, sagte Kleinschmidt der Lindauer Zeitung.

Deshalb rechnet der Bürgermeister nicht damit, dass die Halbinselsanierung noch in diesem Jahr beginnen kann. Was bedeutet, so sagte er den Gemeinderäten: „Die Fördergelder fallen weg.“

Zwar versicherte ihnen Kleinschmidt, dass er sich um neue bemühen würde, meinte allerdings, dass diese sicher geringer ausfallen würden.