Gute Stimmung im Aquamarin zum Saisonabschluss

Am Mittwoch waren nochmal einige Stammgäste und Sportschwimmer im Wasserburger „Aquamarin“, um den Saisonabschluss zu begehen. Zusammen mit den Schwimmmeistern Michael Jeschke und Ulrich Lang verabschiedete Bürgermeister Harald Voigt die Besucher in erforderlichem und gebotenem Abstand. „Wir hatten aufgrund der Corona-Bestimmungen keine leichte Saison, werden aber vermutlich doch über 100 000 Badegäste zählen“, so Voigt. Er dankte insbesondere dem Personal für die kooperative Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden sowie auch der Wasserwacht für den Aufsichts- und Rettungsdienst an den Wochenenden. „Alle haben als Team zusammengearbeitet“, sagte der Bürgermeister. Einige Badegäste ließen es sich nicht nehmen, mit dem Schwimmmeister noch die Wasserrutsche auszuprobieren. Foto: Gemeinde