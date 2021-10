Grundschule Wasserburg freut sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Einnahmen aus dem Corona-Testzentrum Wasserburg wurden offiziell mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro an die Gemeinde Wasserburg (Bodensee) übergeben. Als zuständiger Sachaufwandsträger hat die Gemeinde Wasserburg für die Schule hierfür einen iPad-Koffer und das passende Zubehör beschafft.

Gisela Schäfer von der St. Georgs-Apotheke sowie Dagmar Mischel übergaben den Scheck an Rektorin Ulrike Benesch. Auch Michaela Schnell und Kim Hellmig vom Elternbeirat der Schule freuten sich über die großzügige Zuwendung. Erster Bürgermeister Harald Voigt und seine Stellvertreterin, Dritte Bürgermeisterin Beate Meßmer dankten Gisela Schäfer und Dagmar Mischel für die tolle Aktion. „Sie haben mit der Teststation über die Sommermonate eine großartige Dienstleistung für Einheimische und Gäste erbracht“, so Voigt. Ulrike Benesch als Vertreterin der Schule betonte, dass mit den IPads die Kinder an moderne Unterrichtsmethoden herangeführt werden, die in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind.