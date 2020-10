Gemeindrat Markus Heitinger hat Ideen für ein jugend- und familienfreundliches Wasserburg

Markus Heitinger sprudelt über vor Ideen. Manchmal handelt es sich um sehr konkrete Vorschläge, manchmal kleidet er seine Denkanstöße in Frageform. Ob vermeintliche Kleinigkeiten oder große Zukunftsthemen: Immer lässt er spüren, dass er als Neuling im Gemeinderat hoch motiviert ist. „Es ist doch toll, dass man mitreden kann“, sagt er mit jugendlicher Frische. „Mitreden ist besser als rummaulen.“

Ein Stück weit sieht sich der 44-Jährige noch als „Lehrling“ im Gemeinderat, wie er selbst sagt. „Ich muss erst noch lernen, was ich bewirken kann und wie man das macht. Das wusste ich bisher nicht, aber ich wusste, dass es seltsame Ereignisse gibt“, erzählt er. Damit spielt er auf die Vorgänge um die Seekrone und auch auf das erste Konzept zur Halbinselsanierung an. Diese Pläne seien „eine Katastrophe“ gewesen, aber inzwischen vom Tisch – und Markus Heitinger hat ein „gutes Gefühl“ im Gemeinderat.

„Das ist eine recht gute Truppe. Der Bürgermeister ist sehr sympathisch, und ich finde ihn kompetent“, sagt der gelernte Zimmermann, der nach langer Gesellenzeit auch als Kletterwandmonteur und Montageleiter viele Jahre lang in halb Europa unterwegs war. Seit etwa drei Jahren arbeitet er als Bootsbauer wieder in Wasserburg. Hier lebt er mit seiner Partnerin und seiner einjährigen Tochter. Markus Heitinger war in jungen Jahren bei der Feuerwehr Wasserburg und gehört ihr seit etwa 20 Jahren weiterhin als passives Mitglied an. Er fährt gerne Skate- und Snowboard und ist Mitglied in zwei Wasserburger Segelclubs. Auch deswegen ist er gerne und oft auf der Halbinsel.

Als Gemeinderat ist ihm jetzt wichtig, „dass es bei der Halbinselsanierung vorangeht und dass die Halbinsel ihren Charme behält“, betont er. Auch die Seekrone ist für ihn ein bedeutsames Thema; da wolle er wissen, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Auch darüber hinaus macht sich Heitinger Gedanken über den Ufer- und Seebereich. So fände er es gut, wenn ein Durchbruch zwischen dem Hafenbecken und der Wasserburger Bucht geschaffen würde, damit wieder eine natürliche Strömung herrscht. Das Hafenbecken müsste seiner Ansicht nach ausgebaggert werden, damit es nicht verlandet. Zudem ist ihm wichtig, dass die Seezugänge gepflegt und gegebenenfalls wieder hergerichtet werden. So befinde sich neben dem bestehenden Seezugang bei der Bootswerft ein weiterer Zugang, der derzeit verwildert sei. Markus Heitinger hätte gerne, dass dieser Zugang wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Ein großes Anliegen ist dem 44-Jährigen die Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit in Wasserburg. „Es fehlen Angebote für Jugendliche, junge Erwachsene und Junggebliebene – gerade im Winter“, bedauert er. Für junge Familien wünscht er sich ein Einheimischenmodell, damit sie eine Möglichkeit haben, finanzierbaren Wohnraum zu finden und in Wasserburg zu bleiben.

Die Erhaltung, Pflege und – bei Bedarf – Neuanlage von Kinderspielplätzen ist ihm genauso wichtig wie die Ausstattung der Schule etwa mit EDV-Technik. Den Bikepark im Birkenried würde er gerne mit einer Halfpipe für Radfahrer, Skater, Inliner und Scooter ergänzen. Und damit die Jugendlichen sicher dorthin kommen, müsste es einen Radweg auf dieser Strecke geben. Auch die Senioren hat er im Blick. So ist ihm beispielsweise wichtig, dass es weiterhin Busverbindungen gibt, „damit ältere Leute mobil bleiben können“, wie er sagt.

Die letztgenannten Aspekte sind zugleich Verkehrsthemen, mit denen sich Markus Heitinger ebenfalls beschäftigt. Er überlegt, wie die Verkehrsbelastung im Ort verringert, die Halbinselstraße beruhigt und das Radfahren sicherer gemacht werden könnten. Er denkt auch darüber nach, ob außerhalb des Ortskerns Parkplätze mit Shuttle-Service eingerichtet werden können. Wichtig bei allen Überlegungen ist ihm, „sinnvolle Lösungen zu schaffen, die nachhaltig sind“, sagt Heitinger. „Viele Sachen entscheidet man jetzt. Man muss aber immer auch bedenken, was in zehn oder 20 Jahren ist. Man muss langfristig denken.“