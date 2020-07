Gemeinderat verabschiedet Kiga-Leiterin

In Wasserburg kennt jedes Kind Sabine Holinski. Kein Wunder. Hat die Kindergartenleiterin doch beinahe 44 Jahren lang im Kindergarten Wasserburg gearbeitet. Doch jetzt geht sie in den Ruhestand und der Wasserburger Gemeinderat hat sie auf seiner jüngsten Sitzung offiziell verabschiedet.

Eine Ära geht zuende. Denn knapp 44 Jahre sind Zeit genug, um nicht nur eine Einrichtung, wie den Kindergarten, sondern auch die Kinder zu prägen, einzuwirken, Spuren zu hinterlassen. „Hunderte Kinder und Eltern haben sie lieb gewonnen“, sagte Bürgermeister Harald Voigt deshalb ganz zu Recht auf der jüngsten Gemeinderatssitzung, auf der er und die Gemeinderäte die Kindergartenleiterin offiziell verabschiedeten. In seiner Rede würdigte Harald Voigt auch die enorme Arbeit, die Sabine Holinski in all den Jahren geleistet hat und zeichnete die Stationen ihrer Laufbahn auf. So begann Sabine Holinski 1976 ihre Laufbahn im Wasserburger Kindergarten als Jahrespraktikantin, um dann als Gruppenleiterin und stellvertretende Leiterin damit fortzufahren. Der damalige Bürgermeister Glatzel bescheinigte ihr 1978 „gute, geistige Anlagen“, wie Harald Voigt als lustige Begebenheit, die das Gremium wie auch die Zuschauer amüsierte, einstreute. Kein Wunder also, dass Sabine Holinski es mit diesen Anlagen nicht nur zum 40. Jubiläum brachte, das sie 2018 feierte, sondern es sogar noch beinahe weitere vier Jahre, bis zur Verabschiedung, schaffte.