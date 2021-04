Gemeinderat hebt Veränderungssperre für Hengnau-Nordwest auf

Eigentlich hat der Wasserburger Gemeinderat das Gebiet „Hengnau-Nordwest“ mit einem neuen Bebauungsplan ausstatten wollen. Der alte Plan ist aus dem Jahr 1967 und dementsprechend hat es in der Vergangenheit schon häufig Änderungen und Befreiungen für Bauprojekte in diesem Gebiet gegeben. Nachdem jedoch jüngst eine Nutzungsänderung mit Umbau angefragt wurde, hatte der Gemeinderat eine Veränderungssperre erlassen. Diese sollte ihm Zeit geben das Gebiet neu zu überplanen und damit den Bauwilligen Klarheit darüber zu schaffen, was hier gewollt ist und was nicht. Allerdings hat sich jetzt herausgestellt, dass der Aufwand größer ist als der Nutzen. Schon nach der ersten Behördenbeteiligung am Verfahren hat sich gezeigt, dass eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans zu viele Probleme mit sich bringt. Diese reichen von der Beachtung von Lärm- und Geruchsemissionen über die Pflanzung von doppelreihigen Hecken zur Vermeidung von Pestizidemissionen bis hin zum Bau eines Wendehammers. Zusammen mit dem Stadtplanungsbüro Sieber und Bürgermeister Harald Voigt war sich der Gemeinderat einig, dass der Aufwand und die Kosten nicht für den Nutzen sprächen. Es wird daher keinen neuen Bebauungsplan „Hengnau-Nordwest“ geben. Und deshalb muss auch die Veränderungssperre wieder aufgehoben werden.