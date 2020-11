Gemeinden gedenken ihren Kriegsopfern

Der Volkstrauertag gilt als stiller Gedenktag. Doch während Wasserburg und Bodolz diesen Tag zu normalen Zeiten mit einer Gedenkveranstaltung und einem Gottesdienst begehen, war er in diesem Jahr wegen des „Teil-Lockdowns“ tatsächlich still. Dennoch gedachten der Wasserburger und der Bodolzer Bürgermeister den Opfern von Krieg und Gewalt und legten einen Kranz vor dem Kriegerdenkmal auf der Wasserburger Halbinsel nieder. Ein Gedenken, das nach wie vor von Bedeutung ist, wie Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt findet.

Ein ökumenischer Gottesdienst in St. Georg und eine vom Musikverein musikalisch umrahmte Gedenkfeier, bei der nicht nur Bürger teilnehmen, sondern auch die Freiwilligen Feuerwehren Bodolz, Hege und Wasserburg wie auch die Fahnenabordnungen zahlreicher Vereine beider Gemeinden – so sieht normalerweise der Ablauf jenes Tages aus, an dem die Gemeinden Wasserburg und Bodolz gemeinsam vor dem Kriegerdenkmal auf der Wasserburger Halbinsel der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken.

In diesem Jahr eins der Corona-Pandemie ist aber kaum mehr etwas wie sonst. Wegen der derzeitigen Einschränkungen haben beide Gemeinden die Gedenkfeier abgesagt und die Vertreter ihrer Vereine und die Fahnenabordnungen wieder ausgeladen. Stattdessen haben die Bürgermeister Harald Voigt und Christian Ruh zwar ganz im Stillen, aber gemeinsam einen Kranz vor dem Denkmal abgelegt.

Ein traditioneller Akt, ein Gedenken, das keineswegs an Bedeutung verloren hat. Denn, so erklärt Bürgermeister Voigt, „der Volkstrauertag ist seit Generationen und seit Ende der Weltkriege in Deutschland jedes Jahr präsent und gilt dem Gedenken der Toten und Vermissten der Weltkriege“. Aber insbesondere gelte der Volkstrauertag aktuell auch dem Gedenken an die Gewaltherrschaften der Gegenwart, also den Kriegsschauplätzen der Welt und damit jenen Menschen, die von Flucht und Vertreibung betroffen seien. „Das ist also nicht etwas Altes, was man heute macht, vielmehr ist das aktuelle Gedenken umso wichtiger“, ist er überzeugt und ergänzt: „Es ist schlimm, dass jeder von Kriegen redet, aber oft im Kleinen, ob es in den Gemeinden ist bis hin zur großen Weltpolitik, der Frieden jeden Tag gefährdet ist.“

Zu seinem Bedauern könnten die Gemeinden in diesem Corona-Jahr die Gedenkfeier nur im Stillen stattfinden lassen. „Dennoch ist das Gedenken wichtig an die, die ihr Leben für Deutschland eingesetzt haben.“ Gedanken, die Harald Voigt in der Rede, die zu halten eigentlich er in diesem Jahr an der Reihe gewesen wäre, gerne ausgeführt hätte. Fertig hatte er die Rede allemal, und so reicht er sie wenigstens der Journalistin. Darin spricht er nicht nur den Zweiten Weltkrieg an, dessen Ende sich heuer zum 75sten Male jährte, sondern rückt auch den Wandel ins Bewusstsein, der sich seither vollzogen habe: Hätten während der NS-Zeit die Menschen ihr Leben nur durch eine Flucht ins Ausland retten können, sei Deutschland heute ein Land, das Zuflucht für Menschen biete, die in ihrer Heimat unter Krieg und Gewalt leiden müssten.

Zudem macht Voigt bewusst, dass die Deutschen in einem friedlichen und freien Land lebten. „Aber das ist heute fast schon eine Ausnahme.“ Deshalb sei es umso wichtiger, so Voigt, sich mehr denn je um Frieden zu bemühen und friedensstiftende Anstrengungen unternehmen und zu unterstützen. Anstrengungen wie Versöhnung und Verständigung etwa, die in der Vergangenheit zum europäischen Zusammenschluss, zur Europäischen Union, geführt haben, der den Frieden wahre und die Demokratie stärke. Und Verständigung, die Voigt nun wieder vom neuen US-Präsidenten für das transatlantische Bündnis erhofft. Denn das sei, so ist sich der Bürgermeister sicher, ebenfalls „ein Garant für Frieden und Freiheit“.