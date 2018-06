Gemeinde sichert Bauland für Einheimische

Der Wasserburger Gemeinderat will Bauland für Einheimische sichern. In seiner Sitzung am Dienstagabend hat er einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Gerechtfertigt ist neues Bauland für Wohnhäuser auf privaten Flächen demnach nurmehr dann, wenn Wasserburger selbst Bauland für ihr Eigenheim brauchen.

Bürgermeister Thomas Kleinschmidt machte eingangs die Brisanz dieses Beschlusses deutlich. Bauland werde auch künftig knapp und insofern teuer bleiben. Das gelte nicht nur für Ballungsräume. „Auch kleinere Gemeinden stehen vor wachsenden Problemen.“ Er hält daher eine einheitliche Richtschnur zur Gleichbehandlung der Grundstückseigentümer und Investoren für notwendig. Ein aktives Baulandmanagement spiele in Kommunen eine immer größere Rolle, betonte er.

Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung im November daher den „Grundsatzbeschluss zur Beschaffung von Bauland für Einheimische“ erarbeitet. Mit dieser will der Gemeinderat sichern, dass vor allem Ortsansässige zum Zug kommen. Wenn die Gemeinde künftig in Betracht zieht, eine Fläche als Bauland auszuweisen, kauft sie 30 Prozent der Fläche – und zwar möglichst bevor sie Bauland ist.

Die im Falle der Baulandausweisung entstehenden Grundstücke werden in das Einheimischenmodell der Gemeinde eingestellt und nach einem Punktekatalog an ortsansässige Bürger vergeben. Die Vergabekriterien hierfür wird der Gemeinderat noch festlegen. Beim Weiterverkauf eines Grundstücks an Einheimische können diese es bis zu 20 Prozent unter dem jeweiligen Marktpreis erhalten.

„Wir können vor allem über die Prozentzahlen diskutieren“, sagte Ulrich Epple nach den Ausführungen Kleinschmidts. Er halte das Drittel für viel zu niedrig angesetzt. „Wir schaffen völlig neues Baurecht, wo jetzt grüne Wiese ist“, gab er zu bedenken. Am Ende gingen drei Bauplätze an Einheimische und sieben an Zweitwohnungsbesitzer. „30 Prozent sind echt bescheiden“, sagte Epple. Ähnlich sah es Stephan Demmerer, der vorschlug, dass Wasserburg statt eines Drittels eines neuen Baugebiets die Hälfte kauft.

Maximilian Schmidt entgegnete, dass nicht nur die Gemeinde Bauplätze an Wasserburger vergeben könne. Man müsse auch Grundstücksbesitzern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden. „Wir müssen auch an die Allgemeinheit appellieren“, sagte Schmidt. Dieser Meinung schlossen sich Thomas Baumgartner und Dorothea Böttger an. Marco Liebermann hingegen bewertete die 30 Prozent als „Obergrenze“.

Epples Antrag, die 30-Prozent-Marke auf 50 Prozent anzuheben ging letztlich nicht durch. Einzig er selbst und Demmerer stimmten dafür. Dem Grundsatzbeschluss im Gesamten stimmte der Wasserburger Gemeinderat dann schließlich einheitlich zu.

Auszüge aus dem Grundsatzbeschluss:

Die Gemeinde Wasserburg hält die Ausweisung von neuem Bauland zur Wohnbebauung auf privaten Flächen grundsätzlich nur dann für gerechtfertigt, wenn die Neuausweisung auch der Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung dient.

Sofern die Gemeinde eine Baulandausweisung in Betracht zieht, erwirbt sie zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 30 Prozent des in Betracht kommenden Bruttobaulandes.

Beim späteren Weiterverkauf der Parzellen an Einheimische werden bis zu 80 Prozent des Marktwerts zum Zeitpunkt des Verkaufs ohne Erschließungskosten angesetzt.

Die Gemeinde kann in begründeten Ausnahmefällen vom Grundsatzbeschluss abweichen. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, soweit eine Grundstücksfläche vom Grundstückseigentümer oder dessen Kindern benötigt wird, um diese selbst zu Wohnzwecken zu nutzen. (jaj)