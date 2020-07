Gemeinde gibt Geld für Skulptura 2022

Die Kunst ist Wasserburg wichtig und einiges wert. Deshalb hat der Wasserburger Gemeinderat einstimmig den Organisatoren der Skulptura ein Budget in Höhe von 28 000 Euro zur Verfügung gestellt und obendrauf noch jene Leistungen gegeben, die vonseiten des Bauhofs sowie der Tourismus-Information nötig sind, damit auch die 16. Ausgabe dieser Ausstellung im Jahr 2022 wieder ein Erfolg wird.

„Kunst ist nicht nur schön, sie ist gleichzeitig ein Standortfaktor“, ist Bürgermeister Harald Voigt überzeugt und findet, dass Städte und Kommunen ohne ansprechende Kulturangebote schnell abgehängt seien. Deshalb und weil er der Überzeugung war, dass sich die Skulpturenausstellung „Skulptura“ zu einem Highlight entwickelt hat und ein Aushängeschild für Wasserburg ist, das jede Menge Besucher aus dem In- und Ausland in die Gemeinde lockt, sprach er sich auf der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür aus, die Skulptura 2022 zu unterstützen.

Denn: „Der Aufwand für die Ausstellungen ist nur zu stemmen, weil alle zusammenwirken. Kulturschaffende, Ausstellungsleiter, Bauhof, Verwaltung und Sponsoren haben sich vernetzt, jeder leistet seinen Beitrag, um diese Ausstellung zu gestalten. Jeder Beitrag ist unverzichtbar, der kreative wie der organisatorische und der finanzielle“, betonte er und würdigte in diesem Zusammenhang das ehrenamtliche Engagement von Marlene Schorer, die bis 2011 die Skulptura organisiert hat, sowie Bernd Steinlein als ihren Nachfolger und heutigen Organisator.

Steinlein war es auch gewesen, der wieder an die Gemeinde herangetreten war und um das Budget gebeten hatte, damit er die 16. Skulptura planen und vorbereiten kann. Wie schon in den vergangenen Jahren benötigen er und sein Team dafür 28 000 Euro. Und wie für die vergangenen Ausstellungen auch soll das Organisationsteam rund 7000 Euro davon über Spenden und Werbeeinnahmen wieder zurück in die Kasse spülen. Die Gemeinde werde sich ihrerseits, so versicherte Voigt, um Fördergelder aus dem Kulturfonds Bayern sowie beim Kultusministerium bemühen. 2019 wären dies immerhin rund 15 000 Euro gewesen, sagte Voigt. Doch auch die Künstler sollen ihren finanziellen Teil zur Ausstellung beitragen. Waren sie bisher verpflichtet, zehn Prozent ihrer Einnahmen beim Verkauf eines Kunstwerks der Gemeinde zu zahlen, sollen es nun 20 Prozent sein.

Wie schon der Bürgermeister, waren sich auch die Gemeinderäte einig, dass die Skulptura 2022 stattfinden muss. Deshalb stimmten sie einstimmig für das Budget, zumal dieses auch auf die beiden Haushalte der nächsten Jahre verteilt werden soll.