Gerhard Loser, Vorsitzender der Bürgerstiftung Wasserburg, hat bei der Hauptversammlung von der überwältigenden Resonanz auf die erfolgreichen Konzerte des Jahres 2018 berichtet, allen voran auf die „Konzert-Trilogie“ im August.

Was als Experiment der Bürgerstiftung mit viel Mut und Manpower auf den Weg gebracht worden war, entwickelte sich zum absoluten Publikumsrenner, heißt es in einem Presseschreiben der Bürgerstiftung. An drei Abenden hintereinander wurden insgesamt etwa 700 Musikliebhaber aus nah und fern verwöhnt mit Solokonzerten von drei renommierten Musikern mit einem breiten Repertoire von Klassik bis Jazz und Eigenkompositionen.

Mittlerweile ist die Bürgerstiftung weithin bekannt für erstklassige Konzerte mit echter Alleinstellung, darunter zum Beispiel 2018 der einzigartige Akkordeonkünstler Viktor Romanko aus Jekaterinburg oder 2015 Konstantin Wecker. Künstler und Konzertagenturen fragen an, ob sie in Wasserburg auftreten dürfen. Auch für das Jahr 2019 stehen die ersten Engagements fest (siehe Infokasten). Die Konzerte tragen nicht nur zum Bekanntheitsgrad und Image der Bürgerstiftung bei, sondern liefern neben Wertschätzung und Anerkennung außerdem wichtige Beiträge für den Kapitalstock.

Durch Einnahmen und Spenden konnte das Kapitalvermögen im Jahr 2018 auf 118 700 Euro erweitert werden. Loser dankte allen Mitgliedern der Bürgerstiftung für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Sein Dank ging auch an Bürgermeister Thomas Kleinschmidt, an die Vertreter der beiden Kirchen, die Mitarbeiter des Bauhofs sowie an alle Helfer und Förderer für ihren Einsatz. Besonderer Dank galt allen Spendern und den Zustiftern Gisela Schäfer und Klaus Strodel.

In bewährt guter Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Lindau, der Gemeinde Wasserburg, den Kirchen und karitativen Einrichtungen wurden auch 2018 wieder hilfesuchende Menschen finanziell unterstützt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden weitere Fördermittel eingestellt, darunter für ein Schulprojekt der Grundschule Wasserburg, in erster Linie aber für soziale Aufgaben. Der Vorstand ist für individuelle, vertrauliche Anfragen jederzeit persönlich erreichbar, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Bürgerstiftung Wasserburg leistet einen sozialen und kulturellen Beitrag für die Gesellschaft und die Menschen in und um Wasserburg und freut sich deshalb über Spenden, weitere Zustifter und aktive Mitglieder, die ehrenamtlich mitarbeiten möchten. Nach den Vorschriften zur Vermögensbildung dürfen zur Aufstockung des Vermögens auch Zustiftungen von Todes wegen steuerprivilegiert dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. Fragen beantwortet der Loser gerne persönlich.