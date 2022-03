Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion hat am Mittwoch gegen 23 Uhr zwei Fußgänger in der Halbinselstraße in Wasserburg kontrolliert. Einer der Männer, ein 33-jähriger Mann, händigte auf Nachfrage eine Kleinmenge Marihuana an die Beamten aus. Die Beamten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.