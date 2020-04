Die Bronzezeit

Die Bronzezeit umfasst in Mitteleuropa den Zeitraum von 2200 bis 800 vor Christus. Ihr Name bezieht sich auf das Metall, das die Menschen in dieser Epoche vorwiegend bearbeiteten. In die späte Bronzezeit fällt die Urnenfelderkultur, die zwischen 1300 bis 800 vor Christus in Mitteleuropa weit verbreitet war. Benannt ist sie nach dem damals üblichen Bestattungsritus, die Leichen zu verbrennen und in Urnen beizusetzen. Sie löste die Hügelgräberkultur der mittleren Bronzezeit ab.