Friedhofsmauer in Wasserburg wird saniert

Noch in diesem Jahr soll die Zwischenmauer des Wasserburger Nordfriedhofs saniert werden. Damit die nötigen Gelder da sind, haben die Mitglieder des Zweckverbandes Friedhof Wasserburg auf ihrer jüngsten Sitzung 30 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Eigentlich hätte die Sanierung der Zwischenmauer auf dem Wasserburger Nordfriedhof schon im vergangenen Jahr über die Bühne gehen sollen. Aber wie so oft bei alten Gemäuern kam auch hier so viel Unvorhergesehenes an den Tag, das die ursprünglichen Planungen letztendlich über den Haufen warf.

Zur Erinnerung: Im Herbst 2020 musste der alte Baum an der Kapelle, der direkt an der Mauer stand, gefällt werden. Ein entsprechendes Gutachten hatte an dem Gehölz eine Krankheit festgestellt. Nachdem der Baum gefällt war, wurden die Mängel an der Zwischenmauer, die den alten Teil des Nordfriedhofs vom neueren trennt, sichtbar: Die Wurzeln hatten die Mauer von unten und von beiden Seiten beschädigt. Um jedoch die komplette Mauer beidseitig sanieren zu können, hatte das Gremium entschieden, zusätzlich das Efeu entfernen zu lassen. Nachdem dies geschehen war, wurden abermals weitere erhebliche Schäden sichtbar. Dies und die damit verbundenen Mehrkosten hatten wiederum zur Folge, die umfangreichen Arbeiten jetzt öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Dabei schätzt Bauamtsleiter Jens Müller den finanziellen Aufwand für das 30 Meter lange Teilstück auf rund 30 000 Euro. Geld, das das Gremium in den Haushalt des Zweckverbands stellte. Das Geld muss allerdings aus den Rücklagen entnommen werden, wie sich in den anschließenden Haushaltsberatungen zeigte.

Umso mehr betonte Verbandsvorsitzender Harald Voigt, dass die Mauersanierung zwar eine nötige, aber gleichzeitig auch „hohe“ Investition sei. Weil der Rücklagenstand des Zweckverbands im Lauf der letzten Jahre immer mehr geschrumpft sei und sich am Ende des Jahres auf gut 25 000 Euro belaufen werde, mahnte er: „Prinzipiell gilt es zu sparen.“ Trotzdem sprach sich das Gremium dafür aus, in den nächsten Jahren die komplette Friedhofsmauer Stück für Stück sanieren zu lassen.