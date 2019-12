Freie Bürger Wasserburg gehen mit Harald Voigt in die Bürgermeisterwahl im März 2020

Harald Voigt stellt sich vor

Wer den Kandidaten der Freien Bürger für das Amt des Wasserburger Bürgermeisters persönlich kennenlernen möchte, der kann Harald Voigt am Donnerstag, 5. November, im Gasthof Gierer in Wasserburg-Hege treffen: Dort beginnt um 19 Uhr ein erster öffentlicher Vorstellungstermin der FB. Offiziell nominieren wollen die Freien Bürger ihren Bewerber am Donnerstag, 12. November.