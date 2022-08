Frau zündet Lärche an

Ein schnelles Eingreifen hat Schlimmeres verhindert: Zu einem Brand kam es am Freitag zur Mittagszeit, als eine Dame damit beschäftigt war, in der Einfahrt Unkraut mittels eines Brenners zu entfernen. Hierbei entzündete sich eine in der Nähe stehende staubtrockene Lärche, welche in Sekundenschnelle komplett verbrannte. Das teilt die Polizei mit.

Durch schnelle Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass derzeit nicht, wenn nicht unbedingt nötig, mit offenem Feuer hantiert werden sollte. Aufgrund der sehr trockenen Witterung können sich trockenes Holz oder auch Bäume schnell entzünden und einen größeren Brand auslösen