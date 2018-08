Filiale der Bodenseebank in Wasserburg jetzt auch ohne Personal

Nach dem Start des sogenannten Service-Interaktiv-Systems (Sisy) im März in Nonnenhorn ist die Bodenseebank auch in Wasserburg mit Sisy „auf Sendung gegangen“. Wie berichtet, bedeutet das, dass in der Geschäftsstelle keine Mitarbeiter mehr arbeiten. Stattdessen hat die Bank ein System, das per Liveschaltung eine Verbindung vom Kunden zum Serviceberater in Lindau herstellt. Über die Inbetriebnahme in der Geschäftsstelle Wasserburg freuten sich Vorstand Joachim Hettler mit Sisy-Mitarbeiterin Isabel Müller und Bankberaterin Valeria Bonvissuto sowie Cini Duru, die mit ihrem Crêpes-Mobil Kunden verwöhnte. Foto: Ulrich Stock/Bodenseebank