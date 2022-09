Feuerwehr Wasserburg rückt dreimal aus

Die Wasserburger Feuerwehr ist in der vergangenen Woche zu drei Einsätzen gerufen worden. Wie sie helfen konnte.

Wie die Feuerwehr Wasserburg mitteilte, wurde sie am Dienstag, 20. September, um 12.14 Uhr zu einer eiligen Türöffnung in die Halbinselstraße in Wasserburg gerufen. Eine Hausnotrufanlage hatte ausgelöst, Hilferufe waren über die Anlage zu hören. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte zusammen mit der Polizei Zugang zur Wohnung. Sie fanden den Bewohner, der gestürzt war, hilflos am Boden liegend vor. Die Feuerwehr betreute den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach einer halben Stunde war der Einsatz vorbei, bei dem die Feuerwehr Wasserburg mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz war.

Rauchmelder lösen aus

Mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Beherbergungsbetrieb in Wasserburg hatte es die Feuerwehr am Donnerstag, 22. September, gegen 15.20 Uhr zu tun. Nach einer kurzen Erkundung konnte der ausgelöste Rauchmelder gefunden werden, ein Grund für die Auslösung war nicht erkennbar. Nach 15 Minuten konnte die Feuerwehr Wasserburg wieder einrücken.

Einen Tag später um 21.45 Uhr wurde der für Kleineinsätze Diensthabende Zug 1 zu einer Erkundung in die Werftstraße gerufen. Vor Ort war ein lautes Piepsen aus einer Halle zu hören. Es war nicht klar, ob es sich um einen Rauchmelder oder eine anderweitige Warnanlage handelt. Mittels Türöffnungswerkzeug verschaffte sich die Feuerwehr Wasserburg „zerstörungsarm“ Zugang. Die Einsatzkräfte fanden in der Halle einen ausgelösten Rauchmelder, warum er ausgelöst hatte, war nicht ersichtlich. Aufgrund des Alters des Rauchmelders ging die Feuerwehr einem technischen Defekt aus und setzte diesen außer Betrieb. Die Türe wurde wieder unter Aufsicht der Polizei verschlossen. Nach einer guten halben Stunde konnte auch dieser Einsatz beendet werden.