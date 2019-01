Feuerwehr rückt in Wasserburg erneut wegen Ölverschmutzung aus

Erneut wurde die Feuerwehr Wasserburg am Mittwoch um 16.30 Uhr auf die Halbinsel zum Hafen gerufen. Bereits seit Dezember 2018 war es mehrfach zu kleineren oder wie am vergangenen Samstag zu größeren Ölverschmutzungen gekommen. Mittlerweile wurde durch die Polizei ein Havarist ermittelt, bei dem ein Schaden vorliegt. Durch die Feuerwehr wurde dieser mit einer saugfähigen Ölsperre umschlossen so das kein Öl mehr austritt, Restmengen an Diesel wurden aufgenommen. Die weiteren Maßnahmen übernimmt der Bootseigner. Der Schadensumfang und die Schadensursache werden durch die Wasserschutzpolizei ermittelt. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren von der Feuerwehr Wasserburg drei Fahrzeuge mit 18 Mann und vom THW Lindau zwei Mann (Fachberater).